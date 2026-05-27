Eine Riesen-Party rund um den Schuh feiert Hauenstein am Wochenende. Es gibt viel Musik, eine Museumsnacht, Mitmachaktionen, eine rollende Schuhfabrik und vieles mehr.

Den Anlass zur großen Sause rund um den Schuh bietet die Hauensteiner Schuhhistorie: Vor genau 140 Jahren hatten die Brüder Karl-August und Anton Seibel aus dem bitterarmen Waldbauerndorf, die ihren Lebensunterhalt zuvor unter anderem als Hausierer mit Bildern verdient hatten, in ihrem Heimatort die erste Schuhfabrik gegründet – ein Schritt, den viele andere nachmachten und der deshalb das Dorf zum „größten Schuhdorf Deutschlands“ werden ließ – früher mit annähernd 40 Fabriken, dann und bis heute ein Zentrum des Schuhhandels.

Auftakt des „Schuhmachermarkts“ ist am Freitag, 29. Mai, 18.30 Uhr, im Deutschen Schuhmuseum mit einer „Langen Museumsnacht“ – mit Musik von Elias Zobeley und „The Spell“, Museumsführungen, Grillspezialitäten und Barbetrieb. Nach diesem „Pre-Opening“ geht’s am Samstag und Sonntag im Ortskern jeweils ab 11 Uhr und in der Schuhmeile am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 12.30 Uhr rund.

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Der Samstag beginnt im Pfälzer Hof mit einem Kracher: Zum Frühschoppen werden die Anonyme Giddarischde – wohl mit dem Publikum – die so herrliche Pfalzhymne und andere ihrer Mundartsongs schmettern. Auch andere, nicht nur in der Region bekannte Bands werden sich auf der VR-Bank-Bühne und der Sparkassenbühne abwechseln. Insgesamt annähernd 20 Konzerte bietet das Fest – Blues, Rock, Bigband-Sound und Chanson.

„Zammesinge“: Karaoke für alle

Ein besonderes Erlebnis verspricht „Zammesinge“ mit Markus Eisel und Sascha Kleinophorst – eine Karaoke-Variante in großer Runde, die das Schuhdorf und seine Gäste am Sonntag ab 16.45 Uhr zum Mitsingen bringen wird.

Mit einer solchen Sohlenstanz -hier ein Foto aus dem Deutschen Schuhmuseum- begann vor 140 Jahren die Geschichte der Hauensteiner Schuhindustrie Foto: Franz-Josef Schächter

Das Programm am Sonntag eröffnet ein ökumenischer Gottesdienst (Sonntag, 11 Uhr, Lorenz-Wingerter-Platz), den der Musikverein Hauenstein musikalisch begleitet. Das Blasorchester des MVH spielt anschließend zur Unterhaltung auf. Es folgen eine Dance-Performance des Tanz-Studios „Beatbox“ , eine Talkrunde zum Thema „Schuhbranche – gestern und heute“, eine Mitmach-Zaubershow mit Zamperini, Ausstellungen in der Galerie „kunst-werk-vier“ und in der ehemaligen Sonnenapotheke, es gibt den Wettbewerb „Shoe Open Darts“ und einen Familientag, bei dem die Spieleprofis von „Die Kugel“, die Feuerwehr und das THW eine Reihe von Spielstationen anbieten. Nicht zuletzt: Die Bulldogfreunde präsentieren ihre historischen Schätze.

„Schuhlympiade“ fordert die Festgäste

In der Schuhmeile läuft am Samstag von 10 bis 18 Uhr ein Flohmarkt mit 30 Ständen. Und dort findet am Sonntag zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr als besonderer Gaudiwettbewerb die „Josef-Seibel-Schuhlympiade“ mit Disziplinen wie „Schuh-Kegeln“ oder„Schwing den Schuh“ statt. Bei dieser Challenge sollen Teams aus zwei bis vier Personen gegeneinander antreten. Mitmachen können alle - nach Anmeldung über die Webseite.

Kommerzielle Caterer bieten eine abwechslungsreiche Speisekarte. Gemeinsam betreiben mehr als 20 Vereine aus der Verbandsgemeinde die Getränkestände und Bars. Mehr als 250 Helfer teilen sich die Arbeit. Dass ein so umfangreiches Programm zusammengestellt werden konnte, ist nur möglich, weil zahlreiche Sponsoren helfen, die Kosten zu tragen. Sie ermöglichen, dass alles bei freiem Eintritt genossen werden kann. Wissenswerte rund um das Fest gibt es im Internet und in einer Broschüre, die auf dem Festgelände ausliegt.