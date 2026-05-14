Anschlussverbote, Baustopps und Förderhürden: Wer den Beweis braucht, was Bürokratie und Politik anrichten können, muss sich nur mit der Glasfaserversorgung beschäftigen.

Von Guido Glöckner

Was sich aktuell in Pirmasens abspielt, wenn es um schnelles Internet geht, spottet jeder Beschreibung: Glasfaseranbieter sagen die Versorgung von Stadtteilen zu und wieder ab, andere Telekommunikationsunternehmen brechen den Ausbau mangels Wirtschaftlichkeit plötzlich ab, als hätten sie das nicht schon vorher richtig kalkulieren können, und wenn dann ein Konkurrent kommt, steigt der Mitbewerber plötzlich wieder ein. Die finanzielle klamme Stadt kann nicht selbst eingreifen, denn gefördert werden kann nur, wenn Geld da ist – und wenn kein Glasfaseranbieter Straßen auf eigene Rechnung versorgt. Dieses Schreckensszenario spielt sich auf dem Rücken der Bürger ab – und die Politiker in der Horebstadt müssen ohnmächtig zuschauen.

Denn angerichtet haben dieses Chaos nicht Verwaltung und Politik vor Ort, sondern in Mainz und Berlin. Da wird zwar immer von Bundes- und Landespolitikern gefordert, dass Deutschland schnelles Internet braucht, um in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben, mit einer unverständlichen Glasfaser-Politik aber genau das verhindert. Wer sagt, dass Glasfaser so wichtig wie Strom und Wasser ist für das moderne Leben, der dürfte die Leitungen nicht in den freien Wettbewerb geben. Was dann passiert, ist in Pirmasens zu sehen. Während in Großstädten und Ballungsräumen, weil eine hohe Anschlussdichte und Wettbewerb herrscht, sich die Glasfaseranbieter darum schlagen, ihre Leitungen verlegen zu dürfen, bleiben kleine Städte und das flache Land wieder einmal auf der Strecke. Und der Eingriff mit öffentlichen Geldern wird Städten und Landkreisen durch bürokratische Hürden und Förderrichtlinien erschwert.

Den Bürgern kaum noch zu erklären

Der Bürger, vor allem wenn er schnelles Internet will und braucht, versteht das Glasfaser-Chaos nicht mehr. Zu erklären sind diese politischen Entscheidungen und die bürokratische Umsetzung ja auch kaum noch. Wie soll das auch gehen, wenn eine Glasfaserleitung über zwei Kilometer über die Ruhbank gelegt wird, aber niemand anschließen darf, gleichzeitig auf der Baustelle für das schnelle Internet Werbung gemacht wird. Das Schlimme ist doch: Wer solch einen Unsinn anrichtet, macht den Glasfaser-Ausbau zu einem Baustein für die Politikverdrossenheit in diesem Land.