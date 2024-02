Es ist eines der ältesten Geschäfte in der Pirmasenser Innenstadt. Aenne Mayer steht zwar schon lange nicht mehr hinter der Theke, doch trotz eines von der neuen Inhaberin Barbara Brödel erweiterten Sortiments ist die Atmosphäre im Laden noch immer so wie früher.

Sie freut sich jeden Morgen, wenn sie die Tür zu ihrem Laden aufschließt: Barbara Brödel führt das Hut- und Schirmgeschäft Aenne Mayer am Exerzierplatz. Wer den Laden betritt, spürt schnell, dass es sich um ein einzigartiges Geschäft mit einer langen Geschichte handelt. Seit mehr als 120 Jahren gibt es das Schirmgeschäft bereits. „Wir haben den Namen behalten, weil der Laden eine Institution in Pirmasens ist“, sagt Barbara Brödel. So wisse jeder gleich, worum es geht – auch wenn sich das Sortiment im Laufe der Zeit etwas verändert habe.

„Ich habe schicke Hüte und Mützen für Damen und Herren ins Programm aufgenommen“, erzählt die Geschäftsführerin. Bei Aenne Mayer habe es nur Schirme gegeben, die allerdings in einer großen Auswahl von Stock- bis Taschenschirmen, sowie feine Handschuhe und bunte Schals. Als ihr Geschäft im Jahr 2010 nicht ganz so gut lief, sei es notwendig geworden, das Sortiment umzustellen. „Die Leute laufen einfach nicht mehr so viel – und schon gar nicht bei Regen“, sagt Brödel.

Männer sind auf den Hut gekommen

Seitdem baut sie ihre Auswahl an Produkten aus – inspiriert von Kundenwünschen und eigenen Ideen. Sie verkauft Stockschirme mit verschiedenen Motiven: von klassischen Mustern hin zu Blümchenmotiven. Auch Werke einiger Expressionisten sind auf den Schirmen verewigt – so etwa „Der Kuss“ oder „Adele Bloch-Bauer“ von Klimt und „Die Blumenwiese“ von Claude Monet. Beliebt seien auch transparente Schirme.

Auch Mützen gingen derzeit vermehrt über die Ladentheke, da griffen vor allem männliche Kunden zu, erzählt Brödel. „Das wird richtig gut angenommen“, freut sich die Einzelhändlerin, die betont: Der Pirmasenser Mann bevorzuge das Modell Schiebermütze. Um Mützen und Hüte sowie Handschuhe einzukaufen, fährt sie zu Messen wie den „Fashion Days“ in Düsseldorf. Gehstöcke, Taschen und Rucksäcke bietet sie genauso an wie Portemonnaies aus buntem Leder und Brillenetuis mit verschiedenen Motiven. Die Konstante des Ladens: So wie Aenne Mayer setze auch sie auf Qualität.

Gelernte Fotografin

Barbara Brödel ist in Sachen Einzelhandel eine Quereinsteigerin. Sie ist gelernte Fotografin und hat bei Foto Krause in der oberen Hauptstraße ihre Ausbildung absolviert, war dort auch einige Zeit als Gesellin tätig. Das Geschäft in der Innenstadt war ihr dennoch nicht fremd. Ihre Mutter war viele Jahre als Verkäuferin bei Aenne Mayer – diese stand sogar noch im Alter von 94 Jahren hinter dem Tresen – eingestellt. Als die ehemalige Firmeninhaberin das Geschäft nicht mehr führen konnte, hat Brödel den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und führt das Geschäft seit 1996 – selbst wenn schwierige Jahre dabei gewesen seien, habe sie die Entscheidung bis heute nicht bereut.

Viele Stammkunden habe die Verkäuferin übernehmen und hinzugewinnen können. Und noch eines habe sie mittlerweile verinnerlicht: den Blick dafür, wem welche Artikel stehen und welche Größen benötigt werden. „Außerdem lasse ich niemals jemand mit etwas auf dem Kopf aus dem Laden, was ihm nicht steht“, sagt Brödel und lacht: „Außer der Kunde besteht darauf.“

Info

Das Geschäft Aenne Mayer ist unter der Woche von 9 bis 12.30 sowie von 13.30 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13.30 Uhr geöffnet. Wer es zu den Geschäftszeiten nicht schafft, kann sich mit Barbara Brödel verabreden. Telefon 06331 63252.