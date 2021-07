Seit wenigen Tagen bietet sich nun ein frischer Anblick auf der Hahnenruhe. Die alte Villa erstrahlt in blassgelb und weiß und wird nun ohne das Gerüst mehr und mehr zu einem echten Hingucker.

Nachdem es bei den aufwändigen Arbeiten an der Fassade einige zeitliche Verzögerungen gab, läuft beim Innenausbau alles nach Plan. Aktuell wird vom Keller bis ins Obergeschoss die Fußbodenheizung verlegt. Dann kommt der Estrich. Dann geht es erst mal mit den Wänden weiter. Auch die beiden Balkone an der Gebäuderückseite sind in Arbeit. Der untere wird komplett und der obere Balkon zur Hälfte verglast werden, erklärt Victor Melzer. Die Arbeiten an der Außenanlage sollen demnächst beginnen. „Das Gerüst sollte eigentlich im April schon weg sein“, sagt der Bauherr gelassen und hofft nun auf den Umzug in seine Villa bis zum Jahresende.

Das Anwesen hatte er im März 2018 nach langwierigen Verhandlungen von der letzten Erbin der ursprünglichen Besitzer erworben und plante eigentlich den Einzug bis Ende 2018. Lange Zeit nach dem Kauf und den ersten Aufräumungsarbeiten passierte gar nichts an der Baustelle in der Lemberger Straße. Es gab Verzögerungen bei unterschiedlichen Genehmigungen. Victor Melzer wurde in St. Petersburg geboren, wuchs jedoch in Pirmasens auf, ging hier zur Schule und lebte bis zu seinem 18. Lebensjahr hier. Er kehrte zurück als Prokurist der Firma Gemoro in Ludwigshafen, die den Kauf und die Sanierung der Villa Löser im Jahr 2013 tätigte.