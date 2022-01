Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie plant die Stadt Pirmasens auch in diesem Jahr zahlreiche Aktionen im Rahmen des Ferienprogramms. Familien mit Kindern und Jugendliche können zwischen insgesamt 16 Angeboten in den Oster-, Sommer- und Herbstferien wählen, die Anmeldung dafür ist ab sofort online möglich.

Das Ferienprogramm der Stadt, das jährlich vom Jugendamt geplant wird, feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. „Seit 1972 feiert es eine Erfolgsgeschichte, in der insgesamt 42.000 Teilnehmer und über 5000 Betreuungskräfte bei knapp 1400 Aktionen in Sachen sinnvoller Freizeitgestaltung in der Ferienzeit unterwegs waren“, erklärt Oberbürgermeister Markus Zwick bei der Vorstellung des Programms. Besonders die letzten beiden Jahren seien coronabedingt eine Herausforderung gewesen – eine nie dagewesene Situation in den insgesamt fünf Jahrzehnten, auf die die Macher des Ferienprogramms auch in diesem Jahr reagiert hätten.

Aufgrund der ungewissen Zukunft hinsichtlich der Corona-Fallzahlen und der damit verbundenen Restriktionen wurde das Programm laut Jugendpflegerin Bettina Walnsch flexibel gestaltet, um auf die jeweils gültigen Hygienekonzepte reagieren zu können. „Vorgesehen sind Freizeiten ohne Übernachtungen, Tagesausflüge, Betreuungsangebote und Ehrenamtsschulungen. Die Schwerpunkte liegen in diesem Jahr auf den Themen Natur, Umwelt und Kreativität“, erläutert sie.

Kein Ausflug in den Freizeitpark Area 47

Der eigentliche Dauerbrenner des jährlichen Programms, die Ski- und Snowboardfreizeit in Österreich, die sich seit Beginn des Ferienprogramms vor 50 Jahren größter Beliebtheit erfreute, musste aufgrund der hohen Inzidenzwerte in Österreich in diesem Jahr abgesagt werden, ähnlich wie der Besuch im Outdoor-Freizeitpark Area 47, ebenfalls in Österreich. „Viele Jugendliche als Zielgruppe des Angebots sind nicht komplett durchgeimpft. Die Absage tut uns sehr leid, hängt aber auch damit zusammen, dass wir als Jugendamt eine Verantwortung gegenüber den Teilnehmern haben. Vor Ort hätte außerdem die 2G-Regel gegolten und die Jugendlichen hätten sich nach der Freizeit in Quarantäne begeben müssen“, erklärt Walnsch weiter.

Erklärtes Ziel der Macher des Ferienprogramms, die jährlich 70.000 Euro in die Hand nehmen, um den Pirmasenser Kindern und Jugendlichen ein attraktives Programm anzubieten, ist es, mit den Angeboten die Sozialkompetenz und Talente der Kinder und Jugendlichen zu fördern. „Gleichzeitig möchten wir einen Beitrag leisten, um zu einem Wiedererstarken des Gemeinschaftssinns beizutragen, nachdem viele Aktivitäten wie Freunde treffen und aktiv Sport zu betreiben in den vergangenen Monaten gelitten haben“, so Jugendpflegerin Walnsch.

Stadt unterstützt Familien mit geringem Einkommen

Wichtig sei, dass jedes Kind und jeder Jugendliche an den Aktionen teilnehmen kann. So unterstützt die Stadt auch in diesem Jahr Familien mit geringem Einkommen, die sich eine Teilnahme am Ferienprogramm sonst nicht leisten könnten. Die Stadt übernimmt laut OB Zwick 50 Prozent des Teilnahmebeitrags.

Wie bereits im vergangenen Jahr kann eine Anmeldung für die Aktionen auf der Online-Plattform „Feripro“ vorgenommen werden, die das frühere Prospekt des Ferienprogramms ersetzt. „Die Angebote und jeweiligen Informationen sind dort online abrufbar. In den Schulen haben wir Info-Flyer ausgelegt, auf denen die Web-Adresse und die Ansprechpartner genannt sind. Mit dieser nahezu papierlosen Form des Anmeldeverfahrens leisten wir letztendlich auch einen Beitrag zur Umwelt“, erklärt Walnsch.

Info

Die Angebote des Ferienprogramms stehen auf der Anmeldeplattform „Feripro“ unter https://pirmasens.feripro.de. Dort sind ab sofort auch Anmeldungen möglich.