Dem SC Freiburg II scheint die Regionalliga-Meisterschaft kaum noch zu nehmen zu sein. Der designierte Drittligist benötigte allerdings eine Portion Dusel, um einen starken FKP mit 1:0 zu bezwingen. Bei den Pirmasensern stehen einige Vertragsunterschriften an.

„Mannschaften, die oben stehen, haben mehr Glück.“ Diese nicht ganz neue Fußball-Weisheit bemühte FKP-Spieler Dennis Chessa, um das Ergebnis der spannenden Partie im Möslestadion zu erklären. 6:6 lautete am Ende das Chancenverhältnis, doch nur der Freiburger Konrad Faber traf in der 68. Spielminute nach einem tollen Solo.

Chessas Riesenchance

Fünf der sechs FKP-Chancen gehörten in die Kategorie „hochkarätig“. So auch die von Chessa. Es stand 0:0, die Freiburger hatten seit Nishan Burkarts verschossenem Handelfmeter, wie Chessa anmerkte, „einen kleinen Knick“, beherrschten auf einmal nicht mehr das Spiel, der sich zuvor in der eigenen Hälfte einigelnde FKP wurde immer mutiger. Chessa hatte nach einem prächtigen Vorstoß von Linksverteidiger Sascha Hammann und Weiterleitung von Dennis Krob freie Schussbahn. „Ich habe den Ball aber auf dem rechten Fuß, lege ihn mir rüber, der Schuss wird abgefälscht, und irgendwie lenkt ihn der Torwart noch über die Latte, Das hat der Torwart gut gemacht“, beschrieb Chessa jene Szene.

Zwei gute Torhüter

Also doch nicht nur Glück? „Man hat schon die Qualität dieses Torhüters gesehen“, verwies FKP-Trainer Patrick Fischer darauf, dass jener Mark Flekken immerhin elfmal für Freiburg I in der Bundesliga zwischen den Pfosten stand, davor in der Zweiten Liga Stammkeeper des MSV Duisburg war. Grandios auch, wie der Niederländer eine der beiden Riesenmöglichkeiten von Kevin Frisorger in der Nachspielzeit parierte.

„Am Ende hatten wir auch ein bisschen Glück“, musste Freiburgs Trainer Christian Preußer einräumen, fügte allerdings hinzu: „Aber wir haben vorher auch zwei-, dreimal das zweite Tor verpasst.“ Das lag wiederum nicht zuletzt daran, dass auch der FKP einen guten Torhüter hat. Benjamin Reitz zeichnete sich mehrfach aus.

Magnetischer Zimmer

Ausgezeichnet war einmal mehr die Defensivleistung des gesamten Teams. Freiburg hatte in der ersten Halbzeit, wie Fischer zutreffend anmerkte, „70 bis 80 Prozent Ballbesitz“, kam aber nur zu einer echten Chance, die U19-Nationalspieler Emilio Kehrer vergab. Fischer: „Wir haben es sehr eng gemacht.“ Moritz Zimmer schien in der Abwehrzentrale den Ball magnetisch anzuziehen, klärte immer wieder, bevor es wirklich gefährlich wurde.

In der zweiten Halbzeit machte der FKP auf einmal Druck. Neben Chessa hätte auch Kapitän David Becker das Führungstor erzielen können, ja müssen. „Wir sind taktisch sehr variabel“, betonte Becker und sprach von einer „sehr guten Leistung“. Zum Thema Dusel stellte er trotzig fest: „Wenn wir so weitermachen, kommt das Glück wieder auf unsere Seite.“

Flums Lob

Vielleicht klappt es damit bereits im Heimspiel am Dienstag (19 Uhr) gegen den FSV Frankfurt. Becker hat nach eigenen Worten keine Bedenken, dass hierfür die Kraft nach dem „sehr intensiven“ Samstagsspiel nicht reichen könnte: „Da muss man durch. Das sind wir gewohnt.“ Als Becker dies vor dem Kabineneingang des alten Freiburger Stadions zur RHEINPFALZ sagte, lief gerade der Führungsspieler der Sportclub-Reserve, Johannes Flum, an ihm vorbei und lobte: „gutes Spiel!“ Die zwei anerkennenden Worte eines Mannes, der 131 Bundesligaspiele für Freiburg und Frankfurt in den Beinen hat, sagen alles über den imponierenden Auftritt des FKP im Breisgau, der aber, wie Fischer traurig anmerkte, „nicht belohnt“ wurde.

Nicht zum Pirmasenser Aufgebot für das Spiel in Freiburg zählte Luca Eichhorn, der diese Saison auf bislang acht Regionalliga- und drei Verbandsliga-Einsätze kommt. Der 23-jährige Offensivspieler, von klein auf beim FKP, wird nach RHEINPFALZ-Informationen voraussichtlich in den nächsten Tagen seinen im Juni auslaufenden Vertrag verlängern. Gleiches gilt wohl auch für Ex-Drittligaprofi Daniel Bohl, der bereits vor zwei Wochen gegenüber dieser Zeitung durchblicken ließ, dass er in Pirmasens bleibt.