Der Stadtrat genehmigte am Montag das Konzept für das neue, große Stadtfest. „Schlabbeflickerfestival“ soll es heißen und am 4. August zum ersten Mal starten. 100.000 Euro will sich die Stadt das Fest kosten lassen. Hauptfestplatz wird der Exerzierplatz sein. Hier wird die große Bühne stehen, auf der von Freitag bis Sonntag eine Gruppe nach der anderen auftreten soll. Das jüngere Publikum soll auf dem Münzplatz angesprochen werden. Chillen und Loungemusik für eine Altersgruppe von 16 bis 30 Jahren werde dort von kleineren Gruppen oder DJs geboten, kündigte Schlicher an. In der Messehalle 6A sind am Freitag- und Samstagabend ab 23 Uhr bis in die frühen Morgenstunden After-Show-Partys vorgesehen. Die Festgäste können also praktisch von Freitagsnachmittag bis zum Sonntagnachmittag durchfeiern. Die Bahnhofstraße soll auf dem Teilstück von Münzplatz bis Fußgängerzone zur Kindermeile mit Hüpfburg, Rutsche, Clowns und Bungee-Trampolin werden. Der Schlossplatz ist als Künstlertreff vorgesehen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier