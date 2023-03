Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Musik, Gedichte, Akrobatik: Am Sonntag startet das Euroclassic-Festival auch im Bitscher Land. Sieben Konzerte sind dort geplant. Vom Balkan bis zur Ukraine reicht der musikalische Reigen. So manche Überraschung ist im Programm zu finden.

Den Auftakt macht am Sonntag, 11. September, 16 Uhr, das Quartett mit dem Namen Quatuor Adastra in der Kirche St. Maurice in Obergailbach, einer nur einen Kilometer von der Grenze entfernten Gemeinde.