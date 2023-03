Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Corona hat den Beschickern und Besuchern von Volksfesten in den letzten Monaten einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Kerwe und Co. mussten gezwungenermaßen pausieren. Am Freitag startet in Pirmasens der Grenadiermarkt. Fast wie früher, aber eben doch auch ein bisschen anders.

Am Freitag startet eine corona-konforme Spezialausgabe des Grenadiermarkts auf dem Messplatz. Bis zum 5. September soll dort dem Publikum unter Einhaltung der geltenden AHA-Regeln eine Kombination aus Karussell-Klassikern