Der Ball des Oberbürgermeisters steht im Zeichen der Wohltätigkeit. Wofür der Erlös in diesem Jahr verwendet wird, steht bereits fest.

Bereits zum 55. Mal tanzen die Gäste beim Ball des Oberbürgermeisters für den guten Zweck. Am Samstag, 9. November, werden in der Pirmasenser Festhalle Spenden für den geplanten Pumptrack-Trail am Eisweiher gesammelt

Ab 19 Uhr werden die Ballgäste von den landgräflichen Grenadieren des Carneval-Vereins Pirmasens im Foyer der Festhalle begrüßt. Die Benefizveranstaltung beginnt eine Stunde später. Für die musikalische Begleitung sorgt erstmals die Tanz- und Partyband „Night Stars“. Das Repertoire der sechsköpfigen Formation reicht von Pop und Rock über Oldies bis hin zu aktuellen Hits. Die Musiker bieten den Ballbesuchern Gelegenheit, bei Walzer, Cha-Cha-Cha oder Rumba über das Parkett zu gleiten.

Turniertänzerinnen zeigen ihr Können

In den Tanzpausen wird das Publikum mit einigen Darbietungen unterhalten. Jule Lauer (Kirchheim) und Cosima Dörr (Wachenheim), beide erfolgreiche Turniertänzerinnen, zeigen ihr Können mit Rumba, Salsa und Disco-Fox. Die 20 und 23 Jahre alten Frauen sicherten sich bei der Deutschen Meisterschaft der DAT-Profileague unter anderem den ersten Platz in der Kombiwertung Standard und Latein. Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt von Comedy-Jongleur Christoph Rummel, der mit Bällen, Keulen und Elektronik eine beeindruckende Show bietet, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Info

Karten für 70 Euro (inklusive Büffet) gibt es beim Kulturamt im Forum Alte Post unter der Telefonnummer 06331 2392716 oder per E-Mail an kartenverkauf@pirmasens.de.