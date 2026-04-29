Das wiederbelebte Volleyballteam des TV Lemberg holt souverän die Meisterschaft in der pfälzischenEinsteiger-Liga. Wie es nächste Saison weitergeht.

Elf junge Spielerinnen standen Anfang Dezember in Edenkoben am ersten Spieltag der weiblichen Einsteigerliga des Volleyball-Verbands Pfalz für den TV Lemberg auf dem Spielbogen. Insgesamt hatten sieben Vereine, darunter der SC Mutterstadt, der VBC Haßloch und der ASV Landau, für diese Runde gemeldet. Aufgeteilt auf fünf Spieltage spielte jeder gegen jeden in Hin- und Rückrunde jeweils auf zwei Gewinnsätze.

Der TV Lemberg hatte seit der Gründung einer Volleyballabteilung im Jahre 1980 bis 2024 Damen- und Herrenmannschaften im Spielbetrieb. Nach kurzer Unterbrechung begann Abteilungsleiter Axel Klug gemeinsam mit Trainer Bernd Herrmann 2025 den Wiederaufbau – und das mit Erfolg. In ihrer allerersten Saison holten die Mädels gleich die Meisterschaft in der Einsteigerliga.

Zehn Siege ohne Satzverlust

Nach zehn Siegen in zehn Spielen ohne Satzverlust stand die Meisterschaft früh fest. Im vorletzten Spiel gegen den ASV Landau konnte das Trainerduo vielfach durchwechseln, um den noch unerfahrenen Spielerinnen mehr Einsatzzeiten zu geben. Den ersten Satz gewann der TV Lemberg noch sicher mit 25:18 Bällen. Die vielen Wechsel rächten sich jedoch im zweiten Satz, der denkbar knapp mit 23:25 Bällen verloren ging. Der entscheidende Tiebreak-Satz wurde ebenfalls zum Krimi und mit 15:13 vom ASV Landau gewonnen. Es war die einzige Niederlage für die jungen Volleyballerinnen des TV Lemberg, die letztlich mit 22:2 Punkten und 23:2 Sätzen Meister vor dem SC Mutterstadt (20:4) wurden.

Insgesamt kamen 18 Spielerinnen im Alter von 14 bis 20 Jahren für den TVL zum Einsatz. „Es waren vor allem die guten Angaben, die unsere Gegnerinnen schon unter Druck gesetzt haben, und ein sicherer Spielaufbau“, sagte Trainer Axel Klug. In der nächsten Saison 2026/27 soll das Team für die Kreisklasse gemeldet werden.