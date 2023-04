Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wir schreiben das Jahr 3 nach Covid-19. Ein neues Virus ist da, das Alphavirus. Die Effekte sind die gleichen wie beim Coronavirus. Die Sterblichkeitsrate ist hoch. Also ist es in Wahrheit das Coronavirus in neuer Form? Ganz so einfach ist es nicht. Doch in gewisser Weise ist „Alphavirus“ dann doch der erste Zweibrücker Coronavirus-Roman. Oder eher die erste Zweibrücker Corona-Kurzgeschichte. Denn das Buch ist dünn.

„Wenn kein Wunder geschieht, wird er in den nächsten 48 Stunden sterben“, sagt der Arzt zur Mutter des kleinen Billy in London, der schon auf der Isolierstation liegt. 70 Seiten