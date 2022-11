Das beste Pain au chocolat, also Schokocroissant, in ganz Frankreich gibt es in der Pirmasenser Partnerstadt Poissy. Der Boulanger-Pâtissier Mickael Forcher aus Poissy hat am Samstag den Titel für das beste Schokocroissant Frankreichs beim Salon du chocolat in Paris gewonnen. 38 Bäcker und Konditoren aus dem ganzen Land traten dabei gegeneinander an. Bewertet wurden die Garstufe, Brillianz der Oberfläche, Geschmack oder wie die Schichten des Blätterteigs aufeinander liegen. Ausgerichtet hat den Wettbewerb die französische Vereinigung der Bäcker und Konditoren, die beispielsweise auch jedes Jahr das beste Baguette Frankreichs kürt, ein noch wichtigerer Wettbewerb im Bäckerhandwerk des Nachbarlandes. Mickael Forcher betreibt in Poissy die Pâtisserie „Au Soleil“ an der Ecke Avenue du Cep und Avenue des Ursulines unweit des Rathauses. Sein Geschäft ist auch daran zu erkennen, dass sich immer sehr lange Schlangen Wartender vor der Ladentür bilden. Außerdem hat er noch eine Filiale im Nachbarort St.-Germain-en-Laye. Das Sortiment von Forcher beginnt bei Pralinen und reicht über Kuchen bis zu Brot und Croissant.