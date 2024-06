Seit 1995 macht die freie Theatergruppe Armes Kreatives Theater (AKT) in Pirmasens von sich reden, 2020 hätte das silberne Jubiläum gefeiert werden sollen. Corona machte der Gruppe um Regisseur Achim Ropers einen Strich durch die Rechnung. Am 15. Juni wird sie nachgeholt.

„Ab 19 Uhr bieten wir einen Einblick in unsere Theaterarbeit der vergangenen 28 Jahre. Dazu haben wir Szenen aus etwa einem Dutzend Stücke herausgefiltert, die zeigen sollen, wie reichhaltig das Repertoire unseres Theatervereins ist“, erklärt Achim Ropers.

Über das Programm will der pensionierte Deutschlehrer (am Immanuel-Kant-Gymnasium) nichts verraten. Das Publikum soll überrascht werden. Am Kant-Gymnasium gründete Ropers die bis heute erfolgreiche Schülertheatergruppe „Prolögchen“. Mit ehemaligen Akteuren aus der Gruppe gründete er im Herbst 1995 während eines Probewochenendes auf der Burg Waldeck das AKT-Ensemble.

Überraschungsprogramm

Aktuell spielen 15 Akteure unterschiedlichen Alters beim AKT mit. Sie haben auch bei der Auswahl der Stücke ein Mitspracherecht. „Die Stücke werden jedes Jahr in einem demokratischen Prozess ausgewählt. Auch das Programm unserer Jubiläumsveranstaltung haben unsere Schauspieler zusammengestellt“, erklärt Ropers weiter. Das Theatermachen ist über all die Jahre Ropers große Leidenschaft geblieben. „Ich führe immer noch gerne Regie, das alles macht mir einfach Spaß, auch wenn es nicht nur Positives im Laufe der Jahre gab. Aber ich denke, wir gehen einen guten Weg“, sagt er.

Der Theaterabend in der Pirmasenser Festhalle am 15. Juni hat eine Besonderheit: Es handelt sich um eine Benefiz-Veranstaltung zugunsten eines gemeinnützigen Klubs, der soziale und pädagogische Einrichtungen in der Stadt Pirmasens und der Region unterstützt. Die Amateurtheatergruppe verzichtet auf die Einnahmen. „Spenden zu Gunsten des Klubs nehmen wir gerne an“, sagt Ropers, „uns war es wichtig, dass das Geld hier in der Region bleibt“. Das Kulturamt der Stadt Pirmasens übernimmt die üblichen Veranstaltungskosten, so Ropers. Somit können alle Einnahmen in eine Spende einfließen.

Info

Die Jubiläumsveranstaltung des „Armen Kreativen Theaters“ findet am Samstag, 15. Juni 2024, ab 19 Uhr in der Pirmasenser Festhalle statt. Karten gibt es für 10 Euro pro Stück beim Kulturamt Pirmasens unter 06331-2392716 oder an der Abendkasse.