Avantgardistisch wird es am Freitag in der Pirmasenser Festhalle. Das Bayerische Juniorballett bringt das „Triadische Ballett“ auf die Bühne. Wichtig ist die Zahl drei.

Mit dem 1912 bis 1922 entworfenen Stück „Das Triadische Ballett“ kommt am Freitag das berühmte Bauhaus-Werk nach Pirmasens. Man darf eine intellektuell, optisch und musikalisch eine magisch-bunte Welt erwarten.

„Das triadische Ballett“ war zur Zeit seiner Uraufführung 1922 so experimentell und avantgardistisch, dass es gleich drei musikalische Fassungen brauchte, um die Ballettidee des bildenden Künstlers Oskar Schlemmer (1888-1943) musikalisch zu fassen. Das Bayerische Juniorballett München war von dem Meisterwerk der Avantgarde so begeistert, dass es Schlemmers Vision des idealen Theaters 2012 neu inszeniere.

Der Dreiklang

Ein Ballett im Zeichen des Dreiklangs wollte Oskar Schlemmer mit seinem Kostümballett realisieren, um die verschiedensten Künste abstrakt und ohne Handlung zu vereinen. Darunter verstand der Maler, Bildhauer sowie Bühnen- und Kostümbildner eine Choreografie aus den drei Dimensionen des Raums, also Höhe, Breite, Tiefe, der geometrischen Grundformen Quadrat, Kreis, Dreieck sowie der drei Grundfarben Blau, Rot, Gelb.

Bis ins Jahr 1916 reichen die Pläne für den Reigen plastischer, farbiger Kostümgebilde zurück, die Schlemmer selbst entworfen hatte. Mit dem Stück schwingt auch ein Teil des Bauhauses mit, an das Schlemmer 1920 von Walter Gropius berufen wurde. Die Idee eines Kostümballetts, das die Künste zusammenführt, passte ideal zu den Ideen des Bauhauses. Zum Stück selbst meinte Schlemmer: „Abgeleitet von Trias = Dreiklang, ist das Ballett ein Tanz der Dreiheit zu nennen, des Wechsels und der Variation der Eins, Zwei, Drei.“

Drei Musikfassungen

Für die erste Aufführung bediente sich Schlemmer älterer Musikkompositionen, die ihn jedoch nicht zufriedenstellten. Paul Hindemith lieferte für die Donaueschinger Musiktage 1926 eine eigene Komposition für mechanische Orgel, die jedoch verloren ging. 1977 wurde das Ballett in Berlin rekonstruiert und mit Musik von Hans Joachim Hespos (1938-2022) versehen. Ein idealer Auftrag für den nonkonformistischen Komponisten, dessen Werk sich in keine der üblichen Schubladen einordnen lässt.

Um dem Publikum die außergewöhnliche Ästhetik näherzubringen, haben sich die drei Pirmasenser Gymnasien mit Schlemmers „Triadischem Ballett“ beschäftigt. In der Unter- und Mittelstufe ging es um die optischen Reize, und die Form- und Farbenvielfalt, die der Bauhauskünstler mit seinem Ballett liefert, erzählt Frederic Krämer, Kunstlehrer am Immanuel-Kant-Gymnasium.

Collagen und Keramiken

Die Schüler von Kunstkollegin Heike Dasch näherten sich der Thematik mit Collagen und Malerei, im Leistungskurs wurden handgroße Figurinen in Keramik nachgebaut, die in Bauhaus-Rahmen präsentiert tanzen, und in der Kunst AG entstand eine überlebensgroße Figur, eine Dame, die mit roten, gelben und blauen Kugeln bekleidet ist, die sich durch einen Elektromotor bewegen kann.

„Am Anfang herrschte bei allen Skepsis, weil weder Bauhaus noch Ballett ihren Alltag berührt“, beschreibt Krämer die Befindlichkeit der etwa 70 Schüler, die an dem Projekt mitgewirkt haben. Doch während die Arbeit unter ihren Händen Gestalt annahm, hätten sie sich dem Ballett geöffnet. „Sie sind für das Thema sensibilisiert worden und letztendlich stolz auf das Ergebnis“, berichtet der Kunstlehrer, denn der probeweise Aufbau der Arbeiten in der Festhalle hätte schließlich alle berührt und beeindruckt.

Weitere Arbeiten haben die Kunstlehrer Anja Weilbach-Pieters vom Leibniz-Gymnasium sowie Matthias Jann vom Hugo-Ball-Gymnasium mit ihren Schülern erarbeitet und geliefert. Alle Kunstwerke sind am Abend der Ballettaufführung im Foyer der Festhalle ausgestellt.

Info

Das Bayerische Junior Ballett München gastiert am Freitag, 14. April ab 19 Uhr in der Pirmasenser Festhalle.

Karten gibt es im Forum Alte Post, Telefon 06331 2392716, E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de sowie bei ticket-regional.de.