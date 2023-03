Manuel Aman hat bei den U23-Europameisterschaften im Muay Thai (Thaiboxen) den Einzug ins Halbfinale verpasst. Der Kämpfer von den Treverer Fighters Waldfischbach-Burgalben (in Rot) unterlag im Taha Akgül Sports Complex in Ankara dem Ungarn David Adler knapp nach Punkten.

„In der ersten Runde hat er unnötig großen Respekt gezeigt, dann ist er aufgeblüht“, sagte Amans Coach, der Schmalenberger Marcus Klimscha. Nun gelte es, im Hinblick auf die U23-Weltmeisterschaften im Mai in Bangkok „zu trainieren, dass er aggressiver und mit mehr Druck kämpft“. Und es sei, so Klimscha, zu überlegen, „vielleicht von der 75- in die 71-Kilo-Klasse zu gehen“. Dort könnte der in Zweibrücken studierende Landstuhler dann gegen kleinere Gegner Reichweitenvorteile ausspielen.