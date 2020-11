Die Kunst hat es nicht leicht in Corona-Zeiten. Alle Ausstellungen sind abgesagt, nur in Galerien darf Kunst gezeigt werden. Die gibt es aber nicht in der Südwestpfalz. Das Jubiläum von Lilo Kreft-Hirschingers Atelier am kommenden Wochenende wäre nun fast auch dem Virus zum Opfer gefallen. Die Dahnerin erklärt jetzt ihr Atelier zur Galerie und bietet von Samstag bis Montag allen Besuchern ein Kunsterlebnis.

„Seit einem Jahr freue ich mich auf ein Fest mit Vernissage, was so inzwischen nicht mehr sein kann“, erzählt Lilo Kreft-Hirschinger. Am ersten Advent 1995 hatte sie ihr Atelier eröffnet und das 25-jährige Bestehen wollte die Dahner Malerin groß feiern. Einladungen wurden gedruckt und auch verschickt zu einer Zeit, als noch die Hoffnung auf eine Art von Vernissage bestand. Dann kam der neue Lockdown.

„Nach vielen Bedenken habe ich nun doch beschlossen, die Ausstellung zu machen“, gibt sich Kreft-Hirschinger zuversichtlich, das Jubiläum im viel kleineren Rahmen feiern zu können. Wobei „feiern“ das falsche Wort wäre. Besucher können nur einzeln oder als gemeinsamer Hausstand in das Atelier in der Frühlingsstraße 1 in Dahn kommen. Auch wäre Kreft-Hirschinger eine Anmeldung unter Telefon 06391/1310 recht, damit die Besucherströme so gelenkt werden können, dass sich möglichst niemand begegnet. „Unser Haus hat zwei Eingänge und zwei Etagen. Es geht nur mit Maske, Abstand und einer kleinen Personengruppe“, verdeutlicht die Künstlerin ihre Absicht, sich an alle Auflagen halten zu wollen.

Normalerweise hätte sie nur einen Tag geöffnet. Jetzt sind es drei Tage, damit sich die Kunstinteressierten gut verteilen können. „Die meisten Besucher werden sich anmelden und so kann ich die Sache kontrollieren.“

Zu sehen sind in der Ausstellung viele lustige Tiermotive, für die Kreft-Hirschinger über die Dahner Region hinaus bekannt ist. In dieser ernsten Zeit brauche es Bilder dieser Art, findet die Künstlerin.