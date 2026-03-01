Mit dem international erfolgreichen Arcis Saxofon Quartett weht ein frischer Wind in die Alte Post.

Das Arcis Saxofon Quartett gestaltet ein mitreißendes Konzerterlebnis mit fein austarierten Eigenarrangements auf höchstem Niveau. Es ist das Abschlusskonzert der Projekttage „Hör mal – Klassikmusik und Malerei“. Eine schlechte Nachricht zu Beginn verändert allerdings das Programm.

Die vier Saxofonisten Claus Hierluksch (Sopran), Bernardo Pereira (Alt), Sonia Tcherepanov (Tenor) und Jure Knez (Bariton) bescheren dem Publikum in der stimmungsvoll beleuchteten Alten Post ein besonderes Konzerterlebnis. Ursprünglich war ein Malkonzert mit der Künstlerin Charlie Casanova geplant, bei dem sie die musikalische Inspiration des Ensembles künstlerisch an einer großen Leinwand umsetzen wollte. Krankheitsbedingt fiel das allerdings aus, ersatzweise hing nun ein früher entstandenes Objekt an der Wand.

Start mit Tornado

Mit einem musikalischen Tornado setzten die vier Ausnahmemusiker gleich zu Beginn Maßstäbe. Rasante Läufe, oft in verschobenen Akzentmustern, und motorische Rhythmik kennzeichnen das Stück „G-Spot“ von Frank Zappa. Scheinbar entsteht Chaos, doch dahinter steht eine minutiös konstruierte Komposition, hier arrangiert für das Saxofon Quartett. Bei diesem Stück setzt das Ensemble Aerofone ein, die die Ansprache eines Blasinstruments mit den klanglichen Möglichkeiten eines Synthesizers verbinden.

Das Publikum zeigt sich hingerissen von der spielerischen Perfektion der vier jungen Musiker. Trotz des hohen Schwierigkeitsgrades des Programms wirken die vier fast schon locker, sie unterhalten die Zuhörer mit interessanten Hintergrundgeschichten und laden sogar zu einem Gewinnspiel ein. Sie wollen den Kontakt, sind gespannt auf die Rückmeldungen nach dem Konzert.

Zeitgenössische Musik

Die musikalische Kost ist ungewöhnlich, die Auswahl konzentriert sich auf zeitgenössische Komponisten. So beispielsweise die „Tapas“ des amerikanischen Komponisten Marc Mellits. Kleine musikalische Häppchen werden aneinander reiht, die sich zu einem energiegeladenen Gesamtklang verdichten.

Ein besonderes Stück ist „Echoes of Life“, eigens für das Arcis Ensemble komponiert. Die mongolische Pianistin und Komponistin Shuteen Erdenebataar verbindet hier traditionelle Einflüsse ihrer Heimat mit zeitgenössischem Jazz. Es entsteht ein Klangteppich mit schwebenden Klangräumen, die von innerer Ruhe und poetischer Tiefe geprägt sind.

Ansteckende Spielfreude

Die vier Musiker versinken förmlich im Spiel, bewegen sich fließend und verständigen sich immer wieder durch Blicke. Die Spielfreude wirkt sehr ansteckend auf das Publikum, das sich ganz dem Erlebnis hingibt.

Doch es bleibt nicht beim passiven Genuss – jetzt wird das Publikum gefordert. Handflächen reiben aneinander, Finger schnipsen, Füße trampeln – es entsteht die Geräuschkulisse eines sommerlichen Gewitters, dirigiert von Claus Hierluksch. Helle Blitze zucken durch den verdunkelten Raum, gefolgt von heftigem Donner, eine gespenstische Kulisse. Die irische Komponistin Emma O’Halloran verarbeitet die Geräusche ihrer neuen Heimat Miami, es erklingen Fetzen von Funk und Soul, dahinter das ruhige Rauschen des Meeres.

Präzise Artikulation

Mit den für Saxofonquartett arrangierten Tangos von Astor Piazzolla spielen sich die vier Ausnahmemusiker endgültig in die Herzen ihres Publikums. Die Tangos bieten ihnen den Rahmen, ihr großartiges Spiel zu entfalten. Schwebender Klang, weich intoniert im Pianissimo, sensible Phrasierung und fein austarierter Dynamik in den langsamen Passagen, aber auch mitreißende Rhythmik und sehr präzise Artikulation kennzeichnen das Zusammenspiel. Dabei entstehen auch Räume für ausgefeilte Soli.

Das Arcis Saxofon Quartett zählt zu den weltweit aktivsten klassischen Ensembles. Es hat zahlreiche Preise bei internationalen Wettbewerben erspielt, bleibt aber trotz der Erfolge nah am Publikum. Ein besonderes Anliegen ist den Instrumentalisten der Bereich Bildung: Das Quartett begeistert mit ihren Schulbesuchen Kinder und Jugendliche für die Musik und inspiriert so die junge Generation für zukünftige Konzerte.