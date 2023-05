Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist eine der längsten und teuersten Baustellen in der Stadt. Die Landgraf-Ludwig-Realschule soll aber tatsächlich in genau einem Jahr fertig sein. Das versicherte am Freitag Hochbauamtsleiter Leo Noll, der die begeisterte Schulleiterin Liane Fremgen durch ihren künftigen Arbeitsplatz führen konnte. Noll hat bereits die nächste Baustelle im Blick: das Nagelschmiedsberg-Schulhaus.

„Das wird eine schöne Schule“, schwärmte am Freitag Schulleiterin Fremgen mehrmals beim Rundgang. Besonders angetan hat ihr der Neubau hinter der historischen Fassade von