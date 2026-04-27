Acht Jahre nach dem verheerenden Brand können wieder Titelkämpfe im Schießsportzentrum Lindersbach ausgetragen werden.

Am 13. März 2018 heulte die Sirene über den Dächern von Rodalben. Feuer in der hintersten Ecke der Lindersbach, wo nur das Schützenhaus steht. Jede Hilfe kam zu spät. Das gesamte Areal war abgebrannt. Die Brandstiftung eines jungen Manns.

25. April 2026: Erstmals wird im neu erbauten Schießsportzentrum (SSZ) in Rodalben eine Landesmeisterschaft ausgeschossen. In drei Disziplinen messen sich etwas mehr als zwei Dutzend Schützen. Die acht Stände, auf denen mit Luftdruckwaffen auf die zehn Meter entfernten Scheiben mit der stecknadelkopfgroßen Zehn geschossen wird, sind seit einiger Zeit fertiggestellt. Die benachbarte Schießanlage, auf der aus 25 Metern die Zehn ins Visier genommen wird, steht kurz vor der Fertigstellung. Die 50-Meter-Stände werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da es Probleme mit einer Quelle gibt.

Modernste Technik

„Wir freuen uns, dass es nach acht langen Jahren bei uns weitergeht“, sagt Claus Schäfer, der seit 13 Jahren Vorsitzender des SSZ Lindersbach ist. Es spricht von einem harten Stück Arbeit. 1,16 Millionen Euro sind bis dato verbaut. Die Brandversicherung, der Bund, das Land Rheinland-Pfalz, die Stadt und die Verbandsgemeinde Rodalben und die Daniel-Theysohn-Stiftung haben dem Verein geholfen, das Riesenprojekt zu stemmen. Die Rodalber Schützen haben die Gelegenheit genutzt und ihren Schießstand auf modernste Technik umgerüstet. Kaum, dass ein Schuss gefallen ist, kann das Ergebnis auf die erste Kommastelle genau angezeigt werden, auch auf einem Bildschirm im Bereich der Gaststätte. Diese wird aktuell von Mitgliedern bewirtschaftet.