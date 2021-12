Zum Jahreswechsel ändert sich im VRN-Gebiet einiges für Busfahrer. Manche Fahrkarten werden sogar günstiger. Ein Überblick

Das neue Tages-Ticket in der Preisstufe 1 für das Stadtgebiet kostet mehr als 25 Prozent weniger als das bisherige Tages-Ticket. Der Clou dieses Tickets ist laut VRN (Verkehrsverbund Rhein-Neckar), dass Inhaber damit zusätzlich beliebig viele Kinder der eigenen Familie bis 14 Jahre kostenfrei mitnehmen dürfen. Die Preisermäßigungen sind gestaffelt, so fallen bei dem Tages-Ticket Familie (zwei Personen) oder bei dem Tages-Ticket Gruppe (fünf Personen) die Rabatte noch höher aus als bei dem Tages-Ticket (eine Person).

Das neue Fünf-Tage-Ticket löst die Wochenkarte ab. Diese kosten künftig 20 Prozent weniger im Vergleich zum einzelnen Tagesticket. Das neue Fünf-Tage-Ticket kann zudem an fünf frei wählbaren Tagen in einem Zeitraum von sechs Monaten genutzt werden. Insofern ist die Gültigkeit mit dem einzeln erworbenen Tages-Ticket identisch. Wer möchte, kann beispielsweise für 4,16 Euro einen ganzen Tag im Stadtgebiet unterwegs sein und darf alle Kinder der eigenen Familie bis 14 Jahre mitnehmen.

Das neue Fünf-Fahrten-Ticket löst wiederum die Mehrfahrtkarte ab. Verbraucher zahlen hier zehn Prozent weniger im Vergleich zum Einzelfahrschein. Die einzelnen Abschnitte können flexibel innerhalb von einem halben Jahr genutzt werden – genau wie ein Einzelfahrschein.

Der Grund für die flexibleren Angebote liegt laut VRN in den veränderter Arbeitsbedingungen und veränderter Mobilitätsbedürfnissen – oder anders ausgedrückt, einer sich verändernden Nachfrage. Hinzu kommt, dass die Digitalisierung im VRN weiter voranschreitet und es damit neue, digitale Angebote geben wird: Wer nur gelegentlich den ÖPNV nutzt und ein Smartphone besitzt, dem biete der Luftlinientarif mit Bestpreisprinzip große Vorteile. Einfach App herunterladen, anmelden und dann ohne jegliche Tarifkenntnisse genau das bezahlen, was man an Fahrten unternommen hat. Im Nachhinein wird als Maximalbetrag immer der beste Preis für die einzelne Fahrt, den Tag oder den Monat in Rechnung gestellt – und nie mehr als beim günstigsten Wabentarif.

Weitere Änderungen

Die Beförderungstarife werden um rund drei Prozent erhöht. Das gilt quer durch das gesamte Fahrkartensortiment. Der Einzelfahrschein für das Stadtgebiet wird erstmalig nach vier Jahren um 10 Cent auf 2,20 Euro angepasst. Die Einzelfahrt für Kinder bleibt unverändert bei 1,50 Euro.

Die Monats- und Jahreskarten in der Preisstufe 3 sind nun verbundweit gültig, werden aber auch überproportional angepasst. Beispiel: Monatskarte Pirmasens/Waldfischbach (Preisstufe 3) von 110,40 Euro auf 133,90 Euro.

Es gibt keine Wochen- und Schülerwochenkarten mehr.

Die Kundenkarte entfällt. Der Nachweis für eine ermäßigte Zeitkarte (Schule und Ausbildung) muss nun für alle Personen ab 15 Jahren bei jedem Erwerb der Karte vorgelegt werden.