Die Pirmasenser Dara-Gruppe will das Biosphärenhaus Fischbach ab Januar pachten, später vielleicht sogar kaufen. Das Unternehmen plant einige Umbauten.

Der Bio-Frischmarkt in der Ringstraße schließt zum 31. Dezember und wird nicht wieder in Pirmasens öffnen. Die Saarbrücker Firma gibt den Standort Pirmasens auf. Damit verliert das Schuhstadt-Center auf dem früheren Kaufhallengelände einen großen Mieter.

Die Stadt Zweibrücken wird keine stationären Blitzer anschaffen. Auch nicht für den Ortseingang von Rimschweiler. Manche hätten dort gerne einen gesehen.

58 sogenannte Grünpaten unterstützen ehrenamtlich die Stadt Pirmasens bei grünpflegerischen Aufgaben. Mit dem Gersbacher Gerwin Gruber zeichnete Bürgermeister Michael Maas am Mittwochabend bei einen besonders wertvollen und treuen Helfer aus.

Die US Armee war einmal der größte Arbeitgeber der Region mit nahezu 4000 deutschen Arbeitnehmern. 1997 wurde die US-Militärgemeinde Husterhöhe aufgelöst. Der Abschied ließ eine Leere zurück – in den Kasernen und in den Herzen vieler Menschen.

Wer in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wohnt, muss damit rechnen, dass das Wasser teurer wird. Das liegt aber nicht an den Gründen, die derzeit immer genannt werden.

Zweibrücken bekommt jetzt auch ein eigenes Amtsblatt. Es wird aber anders aussehen als die Mitteilungsblätter der Verbandsgemeinden.

In Hauenstein gibt es nun einen Service, der älteren Menschen hilft, wenn das Handy spinnt oder der Rechner streikt.

Karl Konkel aus Merzalben ist Bundessieger beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks geworden.