Dank einer Spende kann der Pfälzerwald-Verein Lemberg die Markierung der Rundwanderwege des „Naturpark Pfälzerwald“ erneuern.

Der Pfälzerwald-Verein (PWV) Lemberg markiert seit mehr als 40 Jahren die Rundwanderwege des „Naturpark Pfälzerwald“. Hierzu hatte der Initiator und Träger der örtlichen Rundwanderwege für die Markierung runde Schilder mit Ziffern und dem Logo „Naturpark Pfälzerwald“ zur Verfügung gestellt. Die Markierung ist mittlerweile in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. Allerdings gibt es keine Schilder mehr, da sich der Trägerverein aufgelöst hat. Da auch dem PWV das Geld fehlt – es müssen rund 1000 Euro investiert werden –, hat der Vereinsvorstand bei der Ortsgemeinde einen Antrag auf Kostenübernahme gestellt. Der Rat wiederum hat den Antrag im September wegen fehlender Mittel abgelehnt.

Durch einen Bericht in der Zeitung wurde ein Ehepaar auf das Problem aufmerksam. Sie schätzten es, im Urlaub als Ortsunkundige Infos darüber zu erhalten, wo die Wege hinführen, wie lange die Strecken noch sind und dann auch eine entsprechende Markierung zu finden. Das Paar war deshalb der Meinung, dass die gute Markierung in Lemberg erhalten bleiben und eine Erneuerung nicht am Geld scheitern sollte. Die Eheleute, die nicht namentlich genannt werden wollen, haben dem Verein eine großzügige Spende überwiesen, sodass die Markierung auch für die nächsten Jahre gesichert ist.