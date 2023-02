Am Montag zeigte der Besitzer eines Wohnwagens bei der Polizei den Diebstahl seines Caravans an. Der Wohnwagen im Wert von 30.000 Euro sei von einem Firmengelände in der Dahner Industriestraße gestohlen worden. Auf einer Überwachungskamera sei erkennbar, wie der Wohnwagen am Sonntagabend um 19.45 Uhr vom Gelände gefahren wurde. Die unbekannten Täter hatten zuvor den Zaun aufgetrennt und eine Parkkralle entfernt. Über einen im Wohnwagen deponierten GPS-Tracker wurde als momentaner Standort Hagenau/Frankreich angezeigt. Die französische Polizei wurde informiert, die den dort abgestellten Wohnwagen sicherstellte. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Zuletzt verschwanden im Dahner Felsenland immer wieder Wohnwagen. Seit Mitte Januar wurden in Dahn und Ludwigswinkel insgesamt fünf Wohnwagen gestohlen.