Daniel Ufelmann vom RSC Pirmasens-Fehrbach hat bei der deutschen Ringer-Juniorenmeisterschaft die Silbermedaille gewonnen.

Ufelmann trat bei den Titelkämpfen im griechisch-römischen Stil in der Klasse bis 63 Kilo an. In seinem ersten Kampf in der Neusser Hammfeldhalle stand es 9:8 gegen Luis Greif vom KSV Wiesbaden, als er den Hessen schulterte. Auch gegen Florian Wiesemann (PSV Rostock) gelang dem Fehrbacher ein Schultersieg. Über die volle Distanz ging dagegen Ufelmanns dritter Kampf gegen Jonas Benzing vom SV Triberg, den er letztlich mit 3:0 Punkten bezwang. Damit stand er im Finale der 14-köpfigen Konkurrenz. Dort hatte Ufelmann gegen Numan Bayram vom ASV Hüttigweiler keine Chance. Der Bundesligaringer wurde bei 9:1-Führung zum technisch überlegenen Punktsieger erklärt.