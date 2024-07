Dreimal hintereinander war die Daniel Theysohn IGS Waldfischbach-Burgalben die erfolgreichste weiterführende Schule beim Schwimmfest des Landkreises Südwestpfalz. Am Mittwoch schnappte sie sich den Wanderpokal damit endgültig.

Rang zwei belegte im Hauensteiner Freibad das Dahner Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium vor der Realschule plus Hauenstein. Die Wertung der Grundschulen gewannen die Kinder aus Dahn, Platz zwei ging an Rodalben, Platz drei an Waldfischbach-Burgalben. 55 Jungen und 93 Mädchen der Jahrgänge 2009 bis 2015 aus elf Schulen durchpflügten die 50-Meter-Bahnen auf der Jagd nach Urkunden und Medaillen. 28 Einzelwettbewerbe standen an, am schnellsten waren zwei Vertreter der siegreichen IGS unterwegs: Erik Groh (Jahrgang 2009) gewann sowohl die Brust- als auch die Freistilkonkurrenz, ebenso Elena Baranova aus dem Jahrgang 2010. Das Schwimmfest war wegen des nasskalten Wetters neu terminiert worden, was aber Petrus nicht daran hinderte, wieder mal von Sonnenschein bis Regen „alle Wetter“ zu bieten.