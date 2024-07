Ein falscher Sonnenuntergang, der stärker wirkt als ein echter? Das schafft Daniel Hausig , der Saarbrücker Lichtkünstler, den nur wenige kennen – obwohl er diese Kunstform maßgeblich beeinflusst hat. Die Moderne Galerie in Saarbrücken zeigt fünf großformatige Werke in einer Ausstellung – und dann gibt es noch ein permanentes.

Zuerst kommt das Wetterleuchten. Zwei Meter hoch und viereinhalb Meter lang ist das Objekt. Das Licht flimmert, dennoch hat das Werk etwas Beruhigendes. Noch vor dem Eingang zur Ausstellung stimmt es ein auf das, was bald darauf monumental auf die Besucher wirkt. In „Wetterleuchten #7“ sieht man dank 20 digitaler LED-Lichtstreifen mit matten Acrylröhren und weißen Hintergründen auf Sperrholz ungewöhnliche Dinge. Weiße Wolken, himmelblaue Flächen und Flecken – und noch etwas, das man gar nicht einordnen kann.

Permanentes Kunstwerk von Hausig, das nachts leuchtet: »Farblichtkomposition« (2006) an der Saar-Uni in Saarbrücken. Gebäude A4 3 (Biologie), Installation hinter der Fassadenfestverglasung mit zwölf lasergravierten Glaselemente n à 110 mal 90 Zentimeter, LED. Foto: UDS

Doch halt: Plötzlich ziehen sich zugleich noch grüne und rote Querstreifen durch die Röhren. Und irgendwann sind nur noch hellblaue und rote Flächen da. Weil das farbige Licht nicht nur nach vorne abstrahlt, sondern auch nach hinten, auf die Wand, entsteht ein Raumeffekt, den er echte Himmel gar nicht hat. Wer das Wetterleuchten – eine Arbeit aus Daniels Hausigs Reihe „Tubes & Stripes“ – komplett sehen will, muss 16 Minuten davor stehen bleiben. So lange dauert der Loop, den der gebürtige Schweizer (Jahrgang 1959) programmiert hat.

In den 25 Jahren, in denen Daniel Hausig als Professor an der Hochschule der Bildenden Künste Saar lehrt, war bisher noch keine Ausstellung von ihm zu sehen, nur einzelne Werke. Lichtkunst ist aufwendig und kompliziert, daran mag es liegen. Doch wer 2018 sein Mammutwerk, den „Stresstest“ gesehen und bestanden hat, als er die komplette Außenhülle der Modernen Galerie nebst dem damals gerade fertigen Anbau 90 Minuten lang (zu Musik) mit farbigen senkrechten Lichtstreifen wie einen Barcode überzogen hat, der weiß, wie sehr das Licht unsere Sicht auf bekannte Dinge verändern kann.

Daniel Hausig Foto: Susanne Dupont

Die nächste Leuchtwand ist monumental: 17 Meter breit und fünf Meter hoch. Hausig hat sie extra für diesen Raum in der Modernen Galerie entworfen. Man kann sich gegenüber von der Leuchtwand auf ein Podest setzen und einem Sonnenuntergang zuschauen, denn so hat Hausig seine Arbeit genannt – „Sunset View“ – und so ist sie auch entstanden. Er beobachtete Sonnenuntergänge, nahm sie in Zeitraffervideos auf, dann aber schuf er auch selbst welche mit dem Computer in Farbfolgen, die man so noch nie gesehen hat. Oder kennen Sie einen Sonnenuntergang mit grünen Querfeldern? Oder mit Hellblauen? Oder einen Schrägkarierten? Eigentlich sieht man eher Landschaften, sie sich permanent im Fluss befinden, mit dem Kitsch und der Gefühlsduselei, die man Sonnenuntergängen gerne andichtet, haben diese Lichtbilder nichts zu tun.

Das Leuchtobjekt »Wetterleuchten« (2002) steht am Beginn der Ausstellung. Foto: Andrea Dittgen

Je länger man draufschaut, desto mehr verfällt man in eigene Gedanken. Das ist auch die Absicht des Künstlern: „Beim Sonnenuntergang, da ist man ganz bei sich“, erklärt er seine Arbeit, die wieder aus einer Vorderseite und einer Rückseite besteht, aus Leuchtröhren, die in zwei Seiten abstrahlen. Die Effekte, die Hausig auf die Vorder- und die Rückseite programmiert hat, sorgen dafür, dass ein 3D-Bild entsteht – eine Malerei mit Licht, ein Film mit minimalen Änderungen. 19 Minuten lang. Nicht mal auf der Documenta gab es in den letzten Jahren etwa Vergleichbares.

Gegenüber „Sunset View“ fallen die anderen Ausstellungsstücke natürlich zurück. Da sind Fotos aus Hotelzimmern, in denen Hausig mal gewohnt hat und die er nun verwandelt hat: mit einer weißen Lichtspirale auf dem Doppelbett oder einer Leuchtlinie, die sich quer durchs Zimmer legt. „Unterwegssein“ heißt diese Fotoserie (2015-2017), die eine neue Form des Stilllebens begründet.

Optisch am wenigsten reizvoll sind die zehn Tische, in die je 15 Streifen eingearbeitet sind, die monochrom leuchten. Wie der Titel sagt, geht es bei „Voice.Decoder #2“ auch mehr um die Akustik. Beim Betrachten der Leuchtplatten setzte man Kopfhörer auf. Da hat Hausig Hörfetzen aus dem Alltag aufgenommen. Ein Telefon klingelt. Gemurmel. „Ja“ , „Gib doch“, „Ich wünsch dir was“, „Bis dann tschüss“ sind die Worte von Frauen- und Männerstimmen, die man versteht. Es sind Nicht-Gespräche, Floskeln, die Ähnliches bewirken wie „Sunset View“. Irgendwann ist man wieder ganz bei sich und merkt, dass man selbst solche Kurzsätze sagt.

In der Fotoseerie »Unterwegssein« bringt Daniel Hausig Leuchtröhren in Hotelzimmer. Foto: Andrea Dittgen

Diese Arbeiten hat Hausig mit dem Titel „Sunset Guest House“ zusammengeführt. Man soll sich wie ein Tourist fühlen, der im Hotelzimmer sitzt, durch ein großes Fenster auf den Sommeruntergang schaut, das Wetter im Blick hat und telefoniert.

In „X-Ray-Fehlschuss“ geht es um Hausigs Familiengeschichte. Sein Großvater war im Zweiten Weltkrieg Soldat in Polen und fotografierte Juden, als sie ins Ghetto gingen. Diese Fotos – hintergrundbeleuchtet – kombiniert er mit radiologischen Aufnahmen und Zielscheiben. Auch sie regen zum Nachdenken an, ebenso wie die Texte, die dabei hängen (Richard Wagners „Was ist Deutsch“ von 1867/1878 und „Christ und Jude“ von Prediger Hausig von 1878) – aber sie führen eher vom Licht ins Dunkel.

Info

Daniel Hausig: „Sunset Guest House“, Licht-Installationen, Saarbrücken, Saarlandmuseum, Moderne Galerie, Bismarckstraße 11-15, bis 13. Oktober, Dienstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr, Mittwoch bis 20 Uhr, Künstlergespräch: 25. September, 18.30 Uhr, Führung mit dem Künstler am letzten Tag: 13. Oktober, 16 Uhr.