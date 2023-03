Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Jahre lang, von 2008 bis 2011, spielte Daniel Braun für den Sportclub Hauenstein in der Oberliga. Nach zwei Saisons in Queichhambach wechselte er zu den Sportfreunden Bundenthal und blieb bis heute dort. Am Mittwochabend gastiert er mit dem Landesligisten in der dritten Verbandspokalrunde beim SCH.

Vor zweieinhalb Wochen haben die Sportfreunde Bundenthal und der SC Hauenstein schon einmal in der Landesliga gegeneinander gespielt. Bundenthal gewann auf eigenem Platz mit 4:2. „Aber das will gar nichts