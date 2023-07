Im Rahmen der Open-Air-Reihe „Sommerintermezzo“ gastieren die „Rote Rosen“-Schauspielerinnen Dana Golombek und Claudia Schmutzler mit der szenischen Lesung „Alles, nur nicht Texas“ am Freitag, 7. Juli, 20 Uhr, im Elisabeth-Hoffmann-Saal in der Alten Post in Pirmasens.

Die beiden Schauspielerinnen Dana Golombek von Senden und Claudia Schmutzler haben das oscarprämierte Road-Movie „Thelma und Louise“ für die Bühne bearbeitet. Herausgekommen ist die szenische Lesung „Alles, nur nicht Texas “ mit Musik von The BossHoss – eine Geschichte über „die Sehnsucht zweier Frauen nach Freiheit, voller Hingabe, Leidenschaft und Wagemut“, wie es in der Ankündigung heißt.

Dana Golombek von Senden spielte schon zu Beginn ihrer Karriere an der Seite von Anthony Hopkins und Isabella Rossellini in „... und der Himmel steht still“ (1992). Es folgten TV-Filme und -Reihen und Serien wie „Die Camper“, „Ladykracher“, „Kinder Kinder“, „Soko Köln“ sowie Rollen in „Tatort Konstanz“ und „Polizeiruf Schwerin“.

Claudia Schmutzler wurde bekannt als Jacqueline Struutz in „Go Trabbi go“ (1991) und „Go Trabbi go – das war der wilde Osten (1992) an der Seite von Filmvater Wolfgang Stump. Außerdem spielte sie Hauptrollen in „Für alle Fälle Stefanie“ und „SOKO Wismar“.

Info

Eintrittskarten sind beim Kulturamt Forum Alte Post erhältlich, Telefon 06331 2392716, E-Mail kartenverkauf@pirmasens.de sowie online.