Der Pirmasenser Schuhhersteller hat kürzlich in Großbritannien zwei Preise gewonnen. Bei den „The UK Industry Footwear Awards“, die von dem Magazin „Footwear Today“ in Birmingham veranstaltet wurden, ist das Unternehmen als „Damenschuhmarke des Jahres 2022“ ausgezeichnet worden. Darüber hinaus erhielt das Vertriebsteam von Caprice den Preis „Leader in Customer Service“, ein Preis für Kundenservice und -betreuung. „Diese Auszeichnungen geben uns Rückenwind für die aktuell laufenden Werbekampagnen, um die Positionierung von Caprice als internationale Marke deutlich zu festigen. Wir haben unsere Aktivitäten zur Steigerung der Markenbekanntheit in den wichtigsten Märkten Europas erheblich intensiviert. Dabei liegt Deutschland nach wie vor im Fokus“, sagt Caprice-Geschäftsführer Jürgen Cölsch. Ab Ende September wird die Pirmasenser Damenschuhmarke in rund 300 TV-Spots auf verschiedenen Fernsehsendern zu sehen sein.