Die Damenschuhfabrik Peter Kaiser kämpft um ihre Zukunft. Entscheidungen könnten in der ersten Gläubigerversammlung am 24. Februar fallen. Die Interessen der Gläubiger hat in besonderem Maße Rechtsanwalt Günter Staab im Blick, der als Sachwalter über das Insolvenzverfahren in Eigenregie wacht.

Noch ist nichts entschieden. Müsste aber nicht bis zum 24. Februar ein Konzept vorliegen?

Grundsätzlich kann der Gläubigerausschuss auch nach der Gläubigerversammlung