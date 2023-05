Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim GC Marienburg in der Nähe von Köln verpasste das Damenteam des Ersten Golfclubs Westpfalz am dritten Spieltag der Zweiten Golf-Bundesliga nur knapp den Sieg. Ein Schlag fehlte am Ende gegenüber dem Heimteam. Doch Trauer kam bei den Hitscherhofgolferinnen nicht auf, auch weil möglicherweise eine entscheidende Änderung des Saisonablaufs ins Haus steht.

„Entscheidend war nicht, dass wir in den Doppeln nicht gut genug waren, sondern dass Marienburg besonders gut gespielt hat“, sagte Klaus Veith vom EGW. Die Damen vom Hitscherhof hatten