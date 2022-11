Die Damen des TTC Pirmasens haben in der Tischtennis-Oberliga ihr Heimspiel gegen die TSG Kaiserslautern II mit 4:6 verloren und sind damit auf einen Abstiegsrang zurückgefallen.

Bei seiner vierten Saisonniederlage trat der TTC erneut nur mit drei Spielerinnen an. Anika Links/Luisa Baumann gewannen ihr Doppel gegen Evelyn Emmrich/Chantal Preis in vier Sätzen. Lange, bis zum 4:4, blieb die Partie ausgeglichen, weil Anika Links ihre beiden Einzel gewann und Luisa Baumann einen Einzelsieg beisteuerte. Die schwangere Mannschaftsführerin Monika Kiefer hielt insbesondere gegen TSG-Top-Spielerin Angela Koch stark mit, verlor erst im fünften Satz. Luisa Baumann musste sich Emmrich in fünf Sätzen geschlagen geben. „Auch zu dritt wäre ein Punkt mit etwas mehr Glück bei Monika oder Luisa möglich gewesen“, sagte TTC-Spielerin Anika Links.