Der TuS Erfweiler gehört nächste Saison zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte der Fußball-A-Klasse an. Der Vizemeister der B-Klasse Ost gewann am Samstagabend vor 850 Zuschauern in Clausen das dritte und entscheidende Aufstiegsspiel gegen den Zweiten der B-Klasse West, den SV Großsteinhausen, mit 3:2 (2:0). Drei Treffer von Kevin Dallas brachten Erfweiler nach 59 Minuten mit 3:0 in Führung, Maurice Förch (65,) und Timo Lugenbiehl (79.) verkürzten für den SVG.