Die Krankenkasse DAK hat am Dienstag den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen das Sanitätshaus Schäfer zurückgezogen. Damit sei die Sache vom Tisch, sagt Markus Semmet, Leiter der DAK in Pirmasens.

Das Sanitätshaus Schäfer habe mittlerweile „alles bezahlt, es gibt keine Beitragsrückstände mehr“, sagte Semmet auf Anfrage der RHEINPFALZ. Deshalb habe die Krankenkasse den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zurückgezogen. Vorausgegangen war am Dienstagmorgen ein Telefonat Semmets mit dem Geschäftsführer des Sanitätshauses Schäfer, Toralf Kreuzberger, der das Gespräch mit dem Regionalleiter der Krankenkasse gesucht hatte. Bei diesem Gespräch sei der Konflikt aus der Welt geschafft worden, sagte Semmet. Er habe Toralf Kreuzberger versprochen, mit ihm in Kontakt zu bleiben und sich persönlich um Probleme zu kümmern, wenn es wieder welche geben sollte.

Beitragsrückstände des Sanitätshauses bei der Krankenkasse hatten das Verfahren im Frühjahr in Gang gesetzt, das dann nach den Regularien der Krankenkasse fortgeführt wurde und in dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gipfelte. Toralf Kreuzberger hatte das als „Bürokratiekram“ bezeichnet. Durch den persönlichen Kontakt soll eine ähnliche Eskalation künftig vermieden werden, sagt Semmet.

Kreuzberger hatte im Gespräch mit der RHEINPFALZ schon am Montag versichert, dass das Sanitätshaus Schäfer keine finanziellen Probleme habe. „Ich bin zahlungsfähig“, sagte der Geschäftsführer. Er ging davon aus, dass der Antrag der Krankenkasse „noch in dieser Woche abgeschmettert wird“, tatsächlich zog die DAK am Dienstag den Antrag von sich aus zurück. Auch der vorläufige Insolvenzverwalter Stephan Haspel aus Landau war davon ausgegangen, dass das Insolvenzverfahren bald vom Tisch ist und mit der Krankenkasse ein Einvernehmen erzielt werden kann.

Zur Sanitätshaus Schäfer GmbH gehören zwei Geschäfte in der Hauptstraße in Pirmasens und eine Filiale in Dahn. Im September will Toralf Kreuzberger in Pirmasens einen weiteren Mitarbeiter einstellen. Aktuell beschäftigt das Sanitätshaus zwölf Männer und Frauen.