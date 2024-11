Mit einem großen Handicap geht der TV Dahn in den zweiten Bundesliga-Saisonkampf.

Darja Varfolomeev, die Olympiasiegerin von Paris und sechsmalige Weltmeisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik, tritt am Samstag um 17 Uhr für den TSV Schmiden zum zweiten und letzten Bundesliga-Vorrundenkampf in Frankfurt an. Sie turnt im Sportleistungszentrum Riederwald aber wohl nur eine Übung mit dem Ball und entschwindet dann zum Sportpresseball in der Alten Oper der Mainmetropole. Schmiden führt die Gruppentabelle vor Eintracht Frankfurt, dem TB Oppau, dem TV Dahn und dem TV St. Wendel an.

Ohne Chakyr

Die Dahnerinnen müssen auf ihre verletzte Leihgabe aus Schmiden, Malvina Chakyr, verzichten. Im Kampf um Rang drei, der den sicheren Erstliga-Verbleib bedeutet, eine große Schwächung. „Falls Oppau wieder mit Amalia Lica antritt, werden wir wohl als Vierter in die Relegation gehen müssen, obwohl ansonsten alle fit und gut vorbereitet sind“, sagt TVD-Trainerin Aline Kriebel. Wegen des Ausfalls von Chakyr turnt Johanna Herder nun zwei Übungen – Ball und Band –, und Nina Kowalczyk geht mit den Keulen auf die Wettkampffläche.