Er ist schnell zu Fuß und auf dem Fahrrad. Lauric Schwitzgebel wurde Gesamtsiebter beim Hinterweidenthaler Martinslauf, gewann die fünf Kilometer Kurzstrecke in Birkweiler und ist drauf und dran, in der kommenden Saison als Straßenradfahrer in der Bundesliga zu starten. Er gilt als Bergspezialist.

Der 17-jährige Dahner fährt erst seit zwei Jahren ambitioniert für den Radsportclub Felsenland Bundenthal Rennrad. Seither hat er mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht.

„Ich