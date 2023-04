Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lauric Schwitzgebel vom Radsportclub Felsenland macht mit guten Resultaten in der U19-Straßen-Bundesliga von sich reden. Michael Elig sprach mit dem 17-jährigen Dahner.

Herr Schwitzgebel, Sie sind diese Saison in drei von vier U19-Bundesligarennen in die Top Ten gefahren, liegen in der Gesamtwertung auf Rang sieben. Hätten Sie das für möglich gehalten?

Ich