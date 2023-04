Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sieger beim Kriterium in Bellheim, Zehnter beim U19-Bundesligarennen in Bruchsal: Der Dahner Radsportler Lauric Schwitzgebel ist gut in Form. Im Gespräch mit RHEINPFALZ-Mitarbeiter Michael Elig erläutert er auch, wieso er jetzt für Hessen startet.

Im ersten U19-Bundesligarennen dieses Jahres am Sonntag in Bruchsal ist der Dahner Lauric Schwitzgebel auf den zehnten Platz gefahren. Der Rundkurs von 12,4 Kilometern war mit 250 Höhenmetern gespickt.