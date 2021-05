Auf außergewöhnliche Weise haben sich Marie Laux und Johanna Herder vom Turnverein Dahn für die deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik qualifiziert.

Weil wegen der Corona-Pandemie eine normale Ausscheidung nicht möglich war, haben sich die beiden jungen Frauen aus Bruchweiler und Erfweiler ihren Startplatz bei der DM vom 2. bis 4. Juni in der Dortmunder Westfalenhalle durch einen Online-Wettkampf in der heimischen Sporthalle gesichert. Das lief so ab: Der TV Dahn teilte dem Deutschen Turner-Bund mit, an welchem Tag die Vierkampfübungen gefilmt werden und bekam daraufhin einen Matchcode, der – um Schummeleien vorzubeugen – vor jeder Übung in die Kamera gezeigt werden musste. „Im Anschluss mussten die Videos mit vorgegebener Beschriftung auf ein Portal hochgeladen werden“, berichtet TVD-Trainerin Aline Kriebel.

Marlene Kriebel verzichtet

In der Einzel-Meisterklasse bewarben sich 35 Gymnastinnen um 20 Startplätze bei der DM, die Teil der sportartenübergreifenden Finals sind und in ARD und ZDF übertragen werden. Am Donnerstagabend teilte das Kampfgericht die Ergebnisse mit. Marie Laux wurde Achte mit 58,7 Punkten (Reifen 14,95, Ball 14,45, Keulen 14,6, Band 14,37), Johanna Herder landete mit 51,85 Zählern auf Rang 19. Ausgeschieden ist die Pirmasenserin Elisabeth Wittwer (27./46,8). Die erfolgreichste Dahner Gymnastin der vergangenen Jahre, Marlene Kriebel, verzichtete auf eine Teilnahme, weil sie wegen ihres Studiums nicht im gewohnten Umfang trainieren konnte. Für die Bundesligakämpfe am 30. Oktober und 10. November (Finale am 11. Dezember in Bremen) steht sie jedoch zur Verfügung.

Auch TVD-Gruppe bei Finals

Bei den Finals in Dortmund tritt auch die Meisterklasse-Gruppe des TVD auf. Bei den Gruppen war, da hier weitaus weniger Meldungen vorlagen, keine Qualifikation nötig.

Trainieren dürfen beim TV Dahn unter strengen Corona-Vorgaben die Mitgliederinnen des Landes- und des Bundesligakaders. Aline Kriebel: „Die Mädchen haben die Hygieneregeln inzwischen verinnerlicht.“

Erste Erfahrungen mit dem Online-Format machte der TV Dahn bereits bei den Nachwuchs-Regionalmeisterschaften. Marie Decker verpasste hier als Siebte der Altersklasse 11 ganz knapp die DM-Teilnahme, wird aber laut Kriebel „voraussichtlich zum Bundeskadertest eingeladen“.