Den befürchteten Ärztemangel im Dahner Felsenland will die Verbandsgemeinde mit einer Initiative für eine ärztliche Gemeinschaftseinrichtung verhindern. Als Standort für ein solches Ärztezentrum könnte ein freies kommunales Grundstück in Bruchweiler-Bärenbach genutzt werden, wie Verbandsbürgermeister Michael Zwick dem Verbandsgemeinderat am Dienstagabend vorschlug. Einen Investor gibt es noch nicht. Dieser solle zeitgleich gesucht werden, ebenso ein Betreiber. An das Projekt werde die Bedingung geknüpft, im Sauertal, wo die ärztliche Versorgung nach der Schließung der Fischbacher Hausarztpraxis Ende März schwierig geworden ist, eine Außen- oder Zweigstelle einzurichten. Sollte kein Nachfolger für die dort aufgegebene Hausarztpraxis oder kein Betreiber für das neue Projekt gefunden werden, könne über eine Beteiligung der Verbandsgemeinde gesprochen werden, so Zwick. Der Vorschlag soll nun, auch unter Beteiligung der Ärzte, diskutiert werden.