Vier weitere Corona-Infektionen gibt es in der Dahner Asylunterkunft im Domecos-Gebäude. Damit sind es insgesamt zehn Covid-19-Patienten im Haus in der Pirmasenser Straße 61. Das teilte Landrätin Susanne Ganster am Donnerstag mit. Wenn alles läuft wie geplant, sollen die zehn Männer am Freitagvormittag nach Zweibrücken gebracht werden. Im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus wird eine Isolierstation eingerichtet, wo die Patienten betreut, versorgt und unter Quarantäne gestellt werden. Der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza habe seine Unterstützung zugesagt, berichtete Ganster. Was noch fehlt, sei das letzte Okay von Stadtspitze und Rotem Kreuz, die derzeit prüfen, ob Gebäude, Station und Eingänge für diesen Plan geeignet sind. Das soll im Laufe des Nachmittags kommen.