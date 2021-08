In dem 2018 erschienenen Buch „Hinter deutschen Türen – Wenn Kinderseelen brechen“ hat sich der Dahner Autor Jérôme Lacroix sein Leid von der Seele geschrieben. Zwei Jahre später veröffentlicht er nun den Folgeband „Wie ein Fluch – Hinter deutschen Türen 2“.

Teil zwei schließt chronologisch an den ersten Band an und beschreibt die Geschichte des jungen Mannes und seiner ersten Ehe. Beide Bücher hat er im Verlag BoD – Books on Demand – in Norderstedt veröffentlicht.

Mit dem Manuskript zum ersten Buch hatte er 2016 angefangen. Ob er es veröffentlichen wollte, habe er sich lange überlegt, sagt Lacroix. Mit Unterstützung seiner Ehefrau Žaneta hat er es dann doch gewagt, sämtliche Namen wurden für den Druck geändert. Einige der Tatsachen hätten abgeschwächt erzählt werden müssen, weil die Wahrheit allzu grob gewesen sei. Layout und Lektorat hat das Ehepaar bei beiden Büchern selber gemacht.

Vorwürfe gegen Behörde

nIn Band eins gibt Lacroix auf über 400 Seiten Einblick in eine Kindheit und Jugend, wie man sie keinem Kind wünscht. In seinem Erstlingswerk beschreibt der 1983 Geborene das Martyrium seiner Kindheit und das seiner Geschwister. „Wer in einem normalen Elternhaus aufgewachsen ist, kann sich nicht vorstellen, dass es solche Eltern gibt“, sagt er. Gleichzeitig erhebt er schwere Vorwürfe gegen die Behörden, von denen für die geschundenen Kinder keine Hilfe gekommen sei, die sich allzu bereitwillig von der Schauspielkunst der Eltern blenden gelassen hätten. Lacroix: „Der sogenannte Sozialstaat hat uns Kinder allein gelassen.“

Mehr als einmal sei er in seiner Kindheit und Jugend dem Tod näher als dem Leben gewesen. Der Gedanke, dass es irgendwann vorbei sein würde und er groß und frei sein würde, habe ihm Kraft gegeben, sagt Lacroix heute. Auch habe er schon als Kind gebetet, obwohl es ihm niemand beigebracht habe: „Ich habe schon immer mit Gott gesprochen, ihn als ein reales Gegenüber erlebt. Das hat mir letztlich die Kraft gegeben zu überleben.“

Positive Resonanz

Geschrieben hat er schon immer gerne und dies während der Therapie weiter verfolgt. Das Erlebte und Unaussprechliche dem Papier anzuvertrauen, war ein Schritt nach vorne. Es habe viel positive Resonanz gegeben: „Viele hier in Dahn haben mir Mut gemacht und mich unterstützt, dafür bin ich unendlich dankbar.“

Viele hätten ihn auch ermutigt, den zweiten Band zu schreiben. In „Wie ein Fluch“ geht die Geschichte des jungen Erwachsenen weiter, der verzweifelt versucht, eine andere Lebensrichtung einzuschlagen und dabei immer wieder in die alten Fänge gerät. Lacroix möchte die Gesellschaft aufrütteln – auch die Behörden, die in seinem Fall viel zu oft weggeschaut hätten. „Ich bin kein Einzelfall. Es gibt hierzulande viele Kinder, die so im Elend leben müssen, wie ich es erlebt habe. Ich wünsche mir, dass sich für sie etwas ändert.“ Für das Thema sensibilisieren möchte er, damit auch Schwache Mut bekommen und ihren Mund aufmachen. Lacroix hat den Mut und die Kraft aufgebracht, sein Leid in Worte zu fassen und es anderen zugänglich zu machen. „Ich habe das Gefühl, je mehr Leute es lesen, umso mehr kann ich die Scham darüber loslassen, je mehr Leute es wissen, desto leichter ist die Last für mich“, erklärt er.

Innere Stärke

Der zweite Band hat nahezu 600 Seiten, und auch er ist keine leichte Kost. Beide Bücher gewähren Einblicke in die tiefsten Abgründe menschlicher Existenz Lacroix hat zwei Bücher verfasst, die schockieren und schon nach den ersten Seiten einen Sog entwickeln, dem man sich nur schwer entziehen kann. Lacroix teilt Erfahrungen mit, die sich die meisten Menschen in ihren schlimmsten Träumen nicht vorstellen können. Aber er teilt auch seinen unbrechbaren Lebenswillen, seinen Mut, sich dem Bösen entgegenzustellen, seine innere Stärke und seinen festen Glauben. Nach Ende der Lektüre bleibt ein bitterer Beigeschmack zurück, angesichts dessen, was hinter deutschen Türen möglich ist. Aber es bleibt auch Respekt und Bewunderung für einen jungen Mann, der durch die Hölle gegangen ist und trotzdem wieder gelernt hat zu vertrauen.