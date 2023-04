Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fahrer des RSC Felsenland hatten sich beim 4. Felsenland-Kriterium in Dahn mehr erhofft. Der Vorsitzende Jonas Brödel hatte in den Tagen vor dem Rennen jedoch andere Dinge im Kopf. Wenige Zuschauer sahen am Ende eines verregneten Tages dann aber einen strahlenden Sieger im Hauptrennen.

Am Ende des Amateurrennens beim 4. Felsenland-Kriterium in Dahn landete Simon Metz nach 63 Kilometern auf Rang zehn. Der Vereinsvorsitzende Jonas Brödel musste nach 27 von 45 Runden das Rennen beenden. Mehr