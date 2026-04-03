Das Schweizer System kennt man vom Schach. Nun wendet es auch der Tischtennisclub Dahn bei seinem 1. Paul-Grunwald-Gedächtnisturnier an.

Dieses Spielsystem hat den Vorteil, dass jeder Teilnehmer sechs Partien hat. „Wir wenden dann bei Punktgleichstand wie im Schach auch eine Buchholz-Zahl und eine Fein-Buchholz-Wertung an. Wir haben das mal bei unserer Vereinsmeisterschaft getestet“, sagt TTC-Vorsitzender Steffen Burkhard und fügt hinzu: „Paul war auch immer dafür, Neues auszuprobieren.“ Jener Paul Grunwald, im August 2025 im Alter von 85 Jahren gestorben, war in seinen 55 Jahren bei den Dahner Tischtennisspielern (erst als Abteilung des TV Dahn, ab 2003 als eigenständiger Club) Jugendleiter, Trainer und Spielleiter der ersten Mannschaft, wurde daher zum Ehrenmitglied ernannt.

Gespielt wird am Ostersonntag und am Ostermontag in vier Leistungsklassen jeweils ab 9.30 Uhr auf zwölf Tischen in der großen Halle des Dahner Schulzentrums. Bis 2003 gab es in Dahn schon mal ein Osterturnier. „Das mussten wir einstellen, weil wir uns damals eigenständig gemacht haben und nicht mehr genügend Tische für so ein Turnier hatten, weil die Tische beim Turnverein geblieben sind“, erzählt Burkhard. Heute habe der TTC elf Tische in der kleinen Halle der Ritter-von-Tann-Schule, wo er trainiert und seine Ligaspiele austrägt, sowie zwölf Tische in der großen Halle.

Grunwalds Söhne kommen auch

Die B- und die D-Klasse spielen am Sonntag, die A-Klasse (mit Pfalzmeister Yannik Höreth) und die mit 40 Teilnehmern voll besetzte C-Klasse am Montag. Insgesamt liegen 109 Meldungen aus ganz Deutschland vor, darunter auch die der Söhne von Paul Grunwald, Michael Grunwald (Charlottenburger TSV) und Andreas Grunwald (FT Freiburg).