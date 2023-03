Die sogenannten Dachhaie, die in der vergangenen Woche in Dahn und Bundenthal ihr Unwesen getrieben haben, haben offenbar zuvor noch einen weiteren Mann um Geld betrogen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat sich ein weiteres Opfer gemeldet. Der 84-jährige Mann aus Dahn war bereits am 6. März von Unbekannten aufgesucht worden, die sich als Handwerker ausgaben, aufs Dach stiegen und ohne vorherige Preisabsprache die Hand aufhielten. 8500 Euro hatten sie für ihre Leistung verlangt.

Wie schon im Fall des Geschädigten aus Bundenthal, hatten die Betrüger den „Kunden“ zur Bank gefahren, damit er Geld abheben konnte, um die Rechnung zu begleichen. Letztlich kassierten die Unbekannten laut Polizei sogar 9000 Euro von dem 84-Jährigen ein – für „vollkommen dilettantisch durchgeführte Arbeiten“.

In diesem Fall liegt den Ermittlern nun das Kennzeichen des Täterfahrzeugs vor. Die Polizei vermutet, dass in den drei Fällen jeweils dieselben Betrüger am Werk waren. Zeugen werden um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de gebeten.