Seit Jahren sind in der früheren Villa im Neufferpark Schäden wegen des undichten Daches festzustellen. Kurz vor Weihnachten hat die Stadtverwaltung nun reagiert und das Dach mit einer leuchtend blauen Folie abdecken lassen.

Das leerstehende Gebäude werde in regelmäßigen Abständen vom Gebäudemanagement der Stadt auf Schäden kontrolliert, informierte auf Anfrage der städtische Pressesprecher Maximilian Zwick. Hierbei wurde ein Handwerksunternehmen beauftragt, das Dach mit Folie zu bespannen und mit Latten zu sichern. „Die provisorische Abdichtung soll die Dachkonstruktion samt der darunter liegenden Substanz schützen und das Gebäude vor weiteren Schäden bewahren“, erläuterte Zwick weiter. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt rund 3000 Euro.

Die von Emil Neuffer im Park erbaute Villa steht unter Denkmalschutz und diente dereinst dem Schwiegersohn Neuffers als Wohnung. In den 1960er Jahren übernahm die Stadt Park und Villa. Das Gebäude wurde bis in die 1990er Jahre zum beliebten Caféhaus umfunktioniert und war über Jahrzehnte Anlaufpunkt für Familienausflüge sowie Ort gut besuchter Freiluftkonzerte. Der Unternehmer Bernd Hummel hat nun in Aussicht gestellt die Villa zu sanieren und gleichzeitig eine Wohnanlage sowie ein Parkhaus im Park zu errichten.