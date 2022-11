Die Mama Landesmeisterin, der Filius Zweiter: Die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Cyclocross am Sonntag in Rheinzabern dürften der Heltersbergerin Miriam Chelius und ihrem Sohn Max in guter Erinnerung bleiben. Auch das Bundenthaler FBA-Cycling-Team war auf der Querfeldeinstrecke rund ums Römerbad sehr erfolgreich.

Miriam Chelius überfuhr bei dem Cyclocross-Rennen des Radsportvereins Rheinzabern, das zugleich die Landesmeisterschaft war, nach sechs technisch anspruchsvollen Runden als Gesamtdritte hinter Lisa Heckmann aus Darmstadt und Chiara Beer vom Bike Aid Team die Ziellinie. Die 37-Jährige vom RSV Pirmasens war damit schnellste Rheinland-Pfälzerin. „Die Strecke war schlammig und technisch, hatte alles, was das Cross-Herz begehrt“, erzählte Chelius.

Erst mal laufen

Ihr Sohn Max, elf Jahre jung, wurde Vize-Landesmeister in der Klasse der Unter-13-Jährigen. Er hatte zunächst 800 Meter zu laufen und siegte vor seinem ärgsten Widersacher, dem Rheinzaberner Linus Sturm. Der Lokalmatador war aber im anschließenden Crossrennen über drei verkürzte Runden schneller als der Heltersberger und sicherte sich so die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. Mit Rang zwei war Max Chelius aber glücklich: „Es lief heute richtig gut.“

U15-Landesmeister wurde Carl Dommermuth vom Bundenthaler FBA-Cycling-Team. Der 13-Jährige aus Erfweiler knüpfte damit an seine guten Leistungen in diesem Jahr an und sammelte weitere Punkte in der U15-Bundesliga. Vereinskollege Ben Wieser belegte hier Rang sechs. FBA-Talent Toni Goßrau siegte als jüngster Teilnehmer in der U11-Klasse, seine Schwester Lotta wurde Vize-Landesmeisterin bei den U15-Schülerinnen. FBA-Vorsitzender Thomas Leidner machte sich selbst ein Geburtstagsgeschenk. Der Polizist aus Bundenthal schaffte als Dritter unter über 20 Fahrern bei den Masters 3 (ab 50 Jahre) den Sprung aufs Podest.

„Unsere Ergebnisse zeigen die gute Arbeit des Trainerteams um Gilbert Zwick, Tom Leidner und Karl-Heinz Wilhelm“, sagte FBA-Pressesprecher Dirk Goßrau.