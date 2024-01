Unter äußerst schwierigen Bedingungen sind zwei Radsportler aus der Südwestpfalz bei den deutschen Cyclocross-Meisterschaften auf die Ränge sieben und zwölf gekommen.

Gefahren wurde am vergangenen Wochenende auf Wiesen im oberbergischen Radevormwald (Nordrhein-Westfalen), die schneebedeckt und teilweise gefährlich glatt waren. Dazu kamen für die Querfeldeinfahrer Hindernisse wie eine Treppe, steile Abfahrten und eine kräftezehrende Bergauf-Passage mit zwölf Prozent Anstieg. Immer wieder gab es Stürze.

Carl Dommermuth aus Erfweiler erreichte in seinem ersten Jahr bei der U17 den siebten Platz. Das Talent vom Bundenthaler FBA Cycling Team hatte in dem 37-köpfigen Teilnehmerfeld seiner Altersklasse 1:27 Minuten Rückstand auf den neuen deutschen Meister, Niclas Look vom RSV Moosburg.

Sein FBA-Teamkollege Ben Wieser aus Hauenstein belegte in der Altersklasse U15 mit 3:03 Minuten Rückstand auf Sieger Benjamin Huber vom Rosenheimer Inn-Cyclingteam den zwölften Platz. Hier waren 50 Radsportler am Start.