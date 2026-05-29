Zum Cyberangriff, bei dem Kriminelle Daten von Patienten der Krankenhäuser in Homburg und Pirmasens erbeuteten, sind viele Fragen noch offen.

Es ist ein wahr gewordener Alptraum – Kriminelle haben sensible Daten von Patienten des Städtischen Krankenhauses in Pirmasens und des Uniklinikums in Homburg erbeutet und könnten sie missbrauchen. Immer noch ist unklar, wie viele Patienten des Städtischen Krankenhauses in Pirmasens betroffen sind. Am Uniklinikum in Homburg, das ebenfalls viele Südwestpfälzer besuchen, geht es um die Daten von über 1200 Menschen.

Sowohl das Pirmasenser Krankenhaus als auch das Homburger Klinikum teilen auf Nachfrage mit, dass sie keinen Kontakt mit den Angreifern hatten und es keine Erpressungsversuche bei den Häusern direkt gab. Da das Ziel des Angriffs Mitte April allerdings Unimed war, ein externer Dienstleister für Abrechnungen, ist zu erwarten, dass sich die Cyberkriminellen in einem solchen Fall dorthin wenden würden. Unimed beantwortet diese Frage jedoch nicht. Laut Florian Preuss, Sprecher des Uniklinikums, habe Unimed signalisiert, dass die Firma nicht von einer Veröffentlichung der Daten im Internet ausgehe.

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Wer keinen Brief bekommt, darf aufatmen

Preuss sagt auf Anfrage, dass zu den 1266 Patienten in Homburg, deren Daten gestohlen wurden, keine weiteren Namen kommen werden. Nach Auskunft des Dienstleisters sei diese Zahl final. Unimed sei nur eine von mehreren Firmen, mit denen das UKS bei Abrechnungen zusammenarbeite.

Das Schreiben, mit dem Betroffene informiert werden, sei fertig. Die letzten Briefe an Opfer des Homburger Klinikums habe Unimed am Freitag versandt. Wer also in den nächsten Tagen kein solches Anschreiben erhält, dürfte aufatmen können.

Wer es vorher wissen will, kann sich an die E-Mail-Adresse datenschutz@uks.eu wenden. „Das ist datenschutzkonform“, versichert der Sprecher. Die Mail gehe an die Datenschutzbeauftragte des Klinikums, die anhand von Name, Anschrift und Geburtsdatum prüfe, ob der Schreiber betroffen ist. „Wer wirklich Ruhe haben will, kann sich dort melden“, sagt Sprecher Preuss. 65 Personen hätten das bereits getan.

Daten erlauben Rückschlüsse auf Diagnose und Behandlung

Das Schreiben, das zudem an Betroffene rausgeht, enthält laut Preuss auch Hinweise und Tipps zum weiteren Vorgehen. Welche das sind, hänge davon ab, welche Daten von den einzelnen Patienten abgegriffen wurden. So sei unter den knapp 1300 Opfern des UKS nur eine Person, deren Bankverbindung die Täter gestohlen haben. Dieser rät das Krankenhaus beispielsweise, einen wachsamen Blick auf Abbuchungen zu haben.

Bei den meisten Patienten wurden Stammdaten gestohlen, also Namen, Adressen, Geburtsdaten. „In 400 Fällen wurden Abrechnungsdaten eingesehen“, berichtet Preuss. Aus diesen ließen sich „unter Umständen Rückschlüsse auf Diagnosen und Behandlung ziehen“.

Preuss betont, dass es keine gemeinsame Datenschnittstelle des Uniklinikums zum Dienstleister Unimed gibt. Es wurden also keine Daten aus dem Netzwerk der Klinik selbst abgezogen.

Saarländische Polizei ermittelt

Die Homburger Klinik will weiter mit Unimed zusammenarbeiten, aber sorgsam prüfen, wie die Firma die Sicherheitslücke in ihrem System geschlossen hat. Der Dienstleister habe dem Sicherheitsbeauftragten des UKS Einblick in die Maßnahmen gewährt, die nach dem Angriff getroffen wurden, um das System künftig besser zu schützen. Auch Sicht des IT-Experten „sind die Maßnahmen, die Unimed ergriffen hat, um den aktuellen Vorgang forensisch zu untersuchen und sicherzustellen, dass keine weitere Gefahr besteht, dass sich der Hacker noch im Unimed-System befindet, ausreichend“, so Preuss.

Es ist davon auszugehen, dass der Fall bei der Saarbrücker Staatsanwaltschaft als ermittelnder Behörde landet. Bisher ist er aber noch nicht eingegangen, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Schardt auf Nachfrage. Die saarländische Landespolizeidirektion, die zuständig ist, weil Unimed in Wadern sitzt, bestätigt ein Ermittlungsverfahren wegen des Cyberangriffs, geleitet von der Abteilung „Qualifizierte Cybercrime“. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter demnach Zugriff auf Teile der IT-Infrastruktur von Unimed. Mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe schweigt die Polizei zu Fragen nach den Verdächtigen, möglichen Geldforderungen und dem Schadensumfang.